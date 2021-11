´Transformaremos Tamaulipas con Valores´

Su característica sonrisa amplia y franca, cuando se dirige a sus interlocutores cobra ahora un especial brillo y se declara agradecida y afortunada de ser tomada en cuenta, pero igual advierte que es resultado de su trabajo, esfuerzo y compromiso con la Cuarta Transformación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista exclusiva vía telefónica para EL MAÑANA resume su tarea política, reconoce el rol protagónico que atañe participar en un proceso interno relevante para Tamaulipas en 2022 y expresa su anhelo de ver a la entidad transformada en valores y rescatarla de una cadena sucesoria de corrupción, decepción a los tamaulipecos y en donde los negocios familiares al amparo del poder se convirtieron en moneda de cambio en un sistema que sentencia, los tamaulipecos acabaran con su voto.

´´ES UN HONOR´´

Inicia la conversación con EL MAÑANA-TV y se pronuncia contenta y satisfecha y ubica que su inclusión en la terna de Morena para participar en la elección de su candidato a la gubernatura es reflejo de su trayectoria legislativa hecha en la LXVI Legislatura.

Creo que es el reflejo de todo el trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados, pero también y debo decirlo he sido una férrea defensora del proyecto de Nacional del Presidente Andrés Manuel López Obrador y una opositora y critica de la corrupción en Tamaulipas, señalando a los responsables y que no he callado frente a toda la corrupción que hay en nuestro estado-, dijo.

POR LA UNIDAD

Respecto a los personajes con los cuales comparte la terna que Morena evaluara para elegir a su abanderado (a) para el proceso electoral de 2022. Olga Sola añade de inmediato.

´´Los conozco a los tres, creo que nuestro partido plantea un grupo fuerte de aspirantes, pero lo que yo deseo en estos momentos es que por encima de todo y conscientes de que habrá un ganador y perdedores, prevalezca la unidad interna y salgamos todos fortalecidos, así debe ser la premisa´´, expresó.

Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama y Maki Ortiz, cada uno integran un grupo fuerte que enfrentarán a un sistema corrompido en Tamaulipas, somos una gran formula y debe haber unidad entre nosotros.

-¿Américo Villarreal, Rodolfo González y usted misma, están plenamente identificados con Morena con la Cuarta Transformación, pero no es el caso de Maki Ortiz postulada dos veces en cinco años por el PAN no incomoda que llegue y se coloque en la primera fila con Morena?

Ante el cuestionamiento medita apenas unos segundos y responde:

´´Todos tienen derecho a aspirar, sin embargo, creo que debemos formarnos, yo en lo personal tengo cuatro años trabajando y luchando en esta trinchera con Morena. He venido trabajando desde estos años desde la tribuna más alta del país, trabajando en campo directamente con los ciudadanos, defendiendo las políticas y acciones del gobierno del Presidente López Obrador´´.

´´FÓRMATE EN LA FILA´´

´´Casa por casa he defendido el movimiento de la Cuarta Transformación, Maki Ortiz tiene derecho a aspirar, pero primero fórmate en la fila, entonces la exalcaldesa de Reynosa es bienvenida, pero fórmate, respalda al Presidente, respalda a la Cuarta Transformación, Nosotros votamos como Coalición a favor del Cuarto Constitucional, votamos a favor de los Programas de Bienestar, el Partido Acción Nacional se opuso, votaron en contra de acciones sociales por los adultos mayores y quienes menos tiene, ella fue parte del PAN en su momento.





LA CONSOLIDACIÓN

Rumbo al proceso electoral del 2022 por la gubernatura de Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz reflexiona y vislumbra un panorama de aceptación ciudadana que dará el triunfo a Morena.

´´Lo vimos durante los comicios de junio pasado, los tamaulipecos nos dieron la confianza en las urnas, tenemos alcaldes y legisladores federales y locales de mayoría por Morena, vamos pues a ratificar lo que los ciudadanos ya nos dijeron en las urnas y han elegido para cambiar un sistema caduco y corrupto´´, dijo.

El ánimo en su voz trasciende, cuando Olga Sosa esclarece mitos políticos alrededor de la relación Federacion- Estado, y molesta refuta los dichos de "castigos y recortes" que se lanzan desde el gobierno de, estado, asumiendo como realidad frente a los tamaulipecos.

"Eso es falso totalmente a la entidad se han canalizado miles de millones de pesos, el primer presupuesto aprobado que hice en el Congreso fue de más de 8 mil millones de pesos. Se han asignado recursos múltiples, pero hay una gran corrupción y opacidad en el estado, lo hemos denunciado, es un sistema tan "cabecista" como panista, prevalece una resistencia a la transparencia y no hay austeridad, por el contrario, el presupuesto el dinero de los tamaulipecos se derrocha en lujos y gastos excesivos´´, destaca.

SIN COMPLICIDADES

El Congreso del Estado ha dejado de ser un ente maleable y manipulado, se están haciendo señalamientos importantes para ir terminando con esta impunidad, que denuncien lo que haga el "cabecismo" se tiene que castigar, nosotros votamos contra el desafuera y la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera debe proceder, pues la gente exige justicia.

Olga Sosa rechaza tajante que no habrá perdón ni olvido y parafraseo al Presidente: "Tonto el que piensa que el Pueblo es Tonto", todo tiene un límite y los tamaulipecos ya se cansaron.

En Tamaulipas fuimos de los pocos que no firmaron el convenio del Insabi, no fue firmado, claro que tres años fuera duelen y afectan, pero el Estado prefería dinero y no medicamentos, vuelvo a decir que es fácil la corrupción, todo ahora se tiene que auditar, Tamaulipas por ejemplo trae entre 13 mil y 16 mil millones de pesos perdidos que no aparecen.

Para recuperarse frente a la emergencia sanitaria por la Pandemia, vemos como la mayoría de los estados en la frontera se han recuperado, pero en Tamaulipas no vemos la recuperación de los empleos perdidos.

Necesitamos créditos locales, el gobierno federal dio crédito, el estado dio algunos, tenemos que ayudar a nuestra gente, no es posible que otras entidades fronterizas se hayan recuperado y nosotros no. Las obras se concentran en la zona norte y la región del sur se margina, no puede ser que haya exclusión.

´´A MI NO ME ENCONTRARÁN NADA´´

En concordancia con la política honesta y alejada de escándalos por excesos y riquezas inexplicables, la entrevista revela tener la capacidad de estructurar un equipo de mujeres y hombres para transformar a Tamaulipas con valores y sacarlo adelante con apoyo de todos.

- ¿Si es electa gobernadora, quien llegara a su lado, su familia, amigos y repetir la historia de uso del poder para hacer fortuna?

Y responde de inmediato:

"Afortunadamente tengo una carrera limpia, libre de escándalos, nunca he sido señalado por nepotismo ni corrupción, no he tenido beneficios de obras ni compromisos, los principios de la 4T rigen mi vida y desempeño público. Siempre he declarado mis ingresos, cualquier ciudadano puede consultar mi patrimonio, Morena quiere gente que trabaje para el Pueblo y es lo que yo quiero y que haya unidad´´.

Y añade:

´´Ser incluida por Morena en la terna por la candidatura ha sido- sostiene- un honor y un privilegio que asegura ha ganado a pulso y con méritos personales, no es una concesión ni gracia, res reflejo de su congruencia de trabajar y defender los ideales de la 4T.

´´Traer este compromiso a cuesta y ser apoyada con 51 votos de consejeros atañe una gran responsabilidad, hoy es una interna, debo estar a la altura de la confianza de quienes han confiado en mí, deseamos recuperar la decencia del gobierno, queremos un dar un gobierno decente de cara a la gente, que se puedan sentar a la mesa de lado con comunicación y honradez.

Estamos escribiendo una historia de transformación y en donde la paridad de género se está cumpliendo al pie de la letra, yo soy ejemplo y testimonio de ello.

EL SELLO QUE DEJAREMOS

Finalmente, la entrevistada por EL MAÑANA revela su regalo ideal en esta temporada Navideña y su aporte en esta página que se escribe en su partido y el movimiento denominado 4T.

´´Ya me lo dieron, ya recibí por adelantado mi regalo navideño, ser parte de esta historia y de esta transformación que llegara a Tamaulipas, estar en esta terna de Morena, ese es para mí un gran regalo.

A los tamaulipecos les solicito que sigamos trabajando, vienen días muy importantes para nosotros y pedirles que vamos a recuperar la decencia en el gobierno. Queremos transformar con valores, eso es lo más importante y el sello que tenemos que dejar´´, puntualizó.