Tranquila en espera de su bebé

La actriz mexicana África Zavala está en la mitad de su embarazo. "Me ha tocado algo que no pensé que me pudiera pasar, pero estoy tratando de ponerle todas las ganas del mundo, de ser muy positiva, de cuidarme todo lo que puedo, ya no sé ni cuántos días llevo encerrada pero creo que no podemos hacer otra cosa que buscarle el lado positivo, trato de distraerme, hago yoga prenatal y varias cosas", dijo África.

En cuanto al momento de alumbramiento, dijo que en el hospital hacen pruebas de Covid-19 a las mamás, para verificar que se encuentren sanos, y que además, hay zonas específicas para mujeres embarazadas. Así, con un aumento en la seguridad, ella se siente tranquila, y espera que el bebé no se adelante.

"Estamos en la mitad del embarazo, ojalá que nos toque el parto cuando ya vayamos saliendo de esto, también estar separada de todo el mundo es difícil", agregó. Este tiempo lo ha pasado con su pareja, León Peraza. "Esa es una parte muy fea porque, si estuviera en la calle, andaría comiendo de todo, por los antojos sí sufrimos un poco".

La pareja decidió tomar videos para que su hijo los vea cuando sea más grande y sepa qué pasaba mientras él se preparaba para nacer.