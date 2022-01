Trampa vial... ¡en plena zona centro!

"La preocupación que tenemos es que el hueco siga creciendo, que caiga algún vehículo o una persona, esto inició hace más de un mes, pero en las ultimas semanas se ha ido extendiendo, lo que han puesto ahí es para que la gente lo vea, porque aparte la iluminación en la noche no funciona", explicaron vecinos.

El caído está a unas calles de la presidencia municipal y del cruce internacional Reynosa-Hidalgo, además es una vía que conecta hacía espacios comerciales.

EL MAÑANA constató ayer que para esquivar el socavón, las unidades deben invadir espacios. "Esta es la segunda vez que sale el caído en esta esquina, antes ya habían venido a ponerle algo, pero si regreso es porque no hicieron lo correcto, en general toda la calle necesita atención, no es posible que aquí pasen tantos camiones que estemos tan cerca de la presidencia, las autoridades no hagan nada", insistieron.

El hueco ha pasado desapercibido incluso por personal de obras públicas, que el pasado miércoles llegaron a renovar la señales viales. "Cuando vinieron a pintar les dijimos que repararan el caído y la respuesta fue que no tenían esa orden", agregaron los quejosos.