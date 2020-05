Trámites para ingresar a Sedena son gratuitos

Tampico, Tam.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lanza nuevamente una convocatoria para formar parte de las filas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, advirtiendo que los trámites son gratuitos, toda vez que han surgido algunos sitios web en donde cobran por dar la información y realizar el trámite.

Fue a través de un boletín de prensa donde se dio a conocer los requisitos y el procedimiento para ingresar a esta dependencia del gobierno federal.

Son 13 los requisitos que deben de reunir aquellas personas que deseen ingresar al Ejército aunado a que todos los aspirantes deberán someterse a los exámenes médico y psicológico correspondiente para determinar si se encuentran clínicamente sanos y así como aptos psicológicamente para el servicio activo de las armas.

Alguno de los requisitos son ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad así como ser soltero y no vivir en concubinato además de tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años siendo la educación secundaria como mínimo la que se está pidiendo.

Para quienes deseen causar alta como soldados en el ejército deben también acudir a una entrevista física con el reclutador y el personal de aspirantes donde se le dan a conocer todos los requisitos.

Explicaron que toda la documentación se debe de llevar al centro de reclutamiento de las instalaciones del 15 Batallón de Infantería campo militar ubicado en la avenida Rivera de Champayán sin número de la colonia Tancol en Tampico.

Los aspirantes deberán de cumplir con todos los procesos de reclutamiento selección certificación y profesionalización.

Para quienes deseen pedir informes pueden comunicarse al teléfono 833-228-0738 en los horarios de ocho de la mañana a las tres de la tarde.