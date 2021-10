Tramitan matamorenses certificado de vacunación

Matamoros, Tam. Desde las nueve de la mañana del día de ayer largas filas se han observado en las afueras del Mundo Nuevo, en donde la comunidad matamorense acudió para tramitar su certificado de vacunación de Covid-19.

Ayer se abrió este servicio por parte de los Servidores de la Nación quienes estuvieron atendiendo a los ciudadanos que llegaron con algún error en su constancia y otros que no habían podido tener acceso a obtener dicho certificado; la subdelegada de los programas Federales, Silvia Burgos Sánchez explicó que hay inconsistencias en los registros que se generaron en las campañas, algunas personas no llevaron completa su documentación y dieron mal su CURP que por un número o letra no les aparece su registro.