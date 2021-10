Tramitan certificado personas vacunadas

En el Centro Integrador para el Desarrollo de Mercado Ejidal, local 26, existe un módulo para la tramitación del certificado de vacunación contra el coronavirus.

Ahí reciben hasta 50 solicitudes diarias de personas que desean adquirir este documento oficial, pero no cuentan con internet, computadora, dispositivo móvil o simplemente el sistema no se los arroja, ya sea por no registrarse con los datos completos o por otra causa.

"Demandan hasta 50 certificados de vacunación por día, la idea es ayudarlos por errores o que el sistema" no les arroje el documento, dijo Francisco, joven que amablemente atiende a todos los que necesitan este comprobante de inoculación del biológico contra el Sars-Cov-2.

El horario de atención es de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 10:00 a 15:00 horas, en el local 26 de Mercado Ejidal, solo hay que presentarse con: CURP y comprobantes de vacuna.

El certificado se descarga vía página de Mi Vacuna o WhatsApp; en ambos casos, el interesado recibe asesoría para obtenerlo.

Interesados en tramitar comprobante de inoculación contra coronavirus, deben llevar CURP y comprobantes de vacuna.