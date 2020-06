Tragicómica la ´nueva normalidad´

Ciudad de México.

Nueva normalidad (NN) en México. ¿Qué es eso? ¿Un nuevo estado natural o habitual? ¿Una tragicomedia? ¿Un macabro y sarcástico manipuleo de números?

NN: se mira como una ocurrencia retórica e irresponsable entre dos realidades anormales: la de antes de la pandemia y la que continúa implacable con motivo de la misma. NN: ocurrencia retórica que encubre la verdad de los hechos. Un guion entre dos anormalidades. Antes de la pandemia, anormalidad representada por: violencia, militarización, encono social, división, pluralismo y libertad de prensa sitiados, desempleo y muchas cosas anormales más.

Luego la pandemia que inauguró una anormalidad insólita, segadora implacable de vidas humanas y de alegrías, no de cifras frías y manipulables, y para colmo, cegadora de ojos que ya no ven. Que ya no miran la verdad de los hechos pretendiendo encasillarlos en esquemas mentales, en construcciones retóricas de una infecunda imaginación.

Dos tiempos, un antes y un después. Un después virulento, multiplicador de muertes, miserias, desempleos, engaños. Y en el medio, el guion de la NN a partir de una fecha aleatoria con miras inaugurales, el 1° de junio.

Y más que un guion entre dos anormalidades, es la NN una nada entre dos realidades terriblemente anormales. Una tragicomedia que combina ingredientes de tragedia y sarcasmo. Dos realidades anormales - de un antes y un después- imposibles de eludir, dos hechos notorios. Una nada porque la NN no es, no puede ser un nuevo estado natural. Nadie en su sano juicio, se puede habituar novedosamente a una catástrofe vital, a la pérdida de miles de vidas irrepetibles, sagradas que no de meras cifras desdeñables.

No puede ser lo habitual el tener -según cifra oficial y por tanto dudosa- casi 12 mil muertos al día del 4 de junio, decenas de miles de contagiados, más de mil muertos en un día, a pesar de explicaciones grotescas al respecto. No puede equivaler a un nuevo estado habitual: el proclamar una reapertura de actividades contradictoria, errática, sin rumbo, sin planeación estratégica.