Tragedia no es para sacar 'raja' política.- AMLO

"No es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable. Hay una crisis en los medios de información en todo el mundo, una falta de ética que no se había visto", señaló en conferencia.

"Ojalá recapaciten, porque no ayudan en nada esas actitudes, eso tiene que ver con lo electoral, la politiquería, como estamos en tiempos de campaña ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, son actitudes muy irresponsables.

El Mandatario federal consideró que los líderes del sindicato deben actuar con responsabilidad y denunciar ante las autoridades, pero no caer en la manipulación y el oportunismo.

"No es ese el camino. Que presenten denuncias ante las autoridades competentes porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular, claro que si los dirigentes del sindicato dan una declaración del tema van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional, pero ese oportunismo pues es inmoral.

"Entonces hay que actuar de forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia, pero no caer en la manipulación", afirmó.

En tanto, el titular del Ejecutivo dijo que la Oposición está "desesperada" porque su movimiento no levanta y que, en comparación con otros países, en México la gente no sale a protestar contra el Gobierno y no hay represión.

"No hay cosa más preciada que la tranquilidad, la paz, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y la Oposición está desesperada, no levanta el movimiento reaccionario, más ahora en temporada electoral y no pueden, aun con la lanzada de los medios.

"La gente no sale a protestar contra el Gobierno o muy poco. Aquí no pasa como en otros países, donde hay protestas y reprimen. Pero en fin, vamos adelante", agregó.

Presume remesas y recuperación de empleos

El Presidente presumió los incrementos mensuales en las remesas enviadas al País en lo que va del año y el récord que se registró en marzo, con 4 mil 152 millones de dólares.

"Quiero informar al pueblo que siguen apoyándonos de manera efectiva y solidaria nuestros paisanos migrantes, porque se dio a conocer el dato de la remesas recibidas en el mes de marzo y es un récord mensual. Ya el año pasado se tenía un récord de 4 mil 45 millones de dólares.

"Entonces, empezamos el 21 con incrementos, en enero ya del 26 por ciento, en febrero del 13 por ciento y pensábamos que marzo como era excepcional no iba a ser superado, es decir, que marzo del 2020 no iba a ser superado por marzo del 2021, aunque nosotros en las proyecciones ya veíamos un incremento", aseguró.