Tragedia en Guardería ABC ocurrió por avaricia de sus socios

A una década de la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, a la fecha se presentan situaciones de este tipo, y las autoridades han hecho poco "o más bien casi nada para detener esta grave situación", denunciaron padres de las víctimas.

En un pronunciamiento donde expusieron que este miércoles se cumplen 10 años de un día que no debió ser. "Un día que quisiéramos nunca hubiera existido, pero existió a causa de la corrupción y la negligencia de servidores públicos".

Abundaron que la tragedia ocurrió por la irresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y la avaricia de los socios de esa estancia infantil.

Los 14 padres que se reunieron en el "antimonumento ABC 49" dijeron que el incendio en ese lugar causó la muerte de 49 niñas y niños y lesiones vitalicias a más de 80 niñas y niños.

Establecieron que este antimonumento se colocó frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la avenida más importante de la Ciudad de México, "para recordarle al mundo la deuda con nuestros niños del país. Lo colocamos para ganarle el espacio a la desmemoria, la corrupción y el olvido".

"Hoy a 10 años de la tragedia y también 10 años de impunidad esa pesada carga que hemos cargado día tras día, que hemos soportado en estos más de tres mil 600 días, colocamos estos zapatitos de bronce como parte del antimonumento", subrayaron.

Aclararon que no son un agregado puramente estético, son las reproducciones de los zapatos que tenían sus hijas y sus hijos.

"Son su ausencia hecha bronce y un recuerdo permanente de que existieron, dieron sus primeros pasos, fueron niñas y niños felices, anduvieron por parques y también por esa guardería que se suponía era un lugar seguro para ellos", expusieron.

Los 14 padres reunidos frente a las instalaciones del Seguro Social insistieron que estos zapatitos quedarán aquí instalados y les recordarán de manera permanente a las autoridades federales y estatales que tienen una deuda de justicia y que deben tranquilidad a las familias de los niñas y niños de la Guardería ABC.

Llamaron a la sociedad para que no sea indiferente ante las desgracias de este país. "Este sitio para nosotros, padres y madres, representa la memoria convertida en denuncia, hecha objeto imposible de evadir y es un recordatorio para hablarles a futuras generaciones, a quienes les pedimos que no olviden, que volteen hacia atrás para que la desgracia no se repita".