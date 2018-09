Tragedia convertida en arte

Ciudad de México

Con una serie de 19 fotografías que muestran los efectos y consecuencias del sismo ocurrido en septiembre del año pasado en México, el fotógrafo Ernesto Ramírez presenta la exposición "19S, Testimonio y Memoria".

La muestra se exhibirá en Canon Academy, ubicada en Polanco, informó en entrevista Ernesto Ramírez, quien ofreció una charla para presentar su obra.

El fotógrafo incluyó en esta presentación a la periodista Gloria Muñoz, y a Vladimir Estrada y Juan Pablo Guerrero, miembros de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.

Ramírez señaló que las fotografías registran desde el primer día y hasta dos meses después de la tragedia ocurrida el 19 de septiembre del año pasado, en ellas retrata algunos lugares de la Ciudad de México y comunidades de Morelos, estado donde fue el epicentro.

SE REPITE

"El número 19 creo que está marcado desde 1985, la tragedia se repitió justo el mismo día años después, es por esa razón que en la exposición solo decidí incluir 19 fotografías", aseguró.

Además, señaló que la intención de la muestra, cuyo material está ordenado cronológicamente, es invitar al espectador a reflexionar y analizar el momento histórico que vivió nuestro país para entender el impacto social y político "lo importante es dar voz a los damnificados y no mostrar mi trabajo".

"No inicié tomando foto profesional, empecé con mi teléfono, salí con mi cámara hasta estar seguro, creo que como periodista hay que tener empatía, en momentos tan difíciles es necesario preguntar a la personas si es posible tomar las fotografías, desarrollar humildad y no ser intrusivo e incluso saber cuando es posible robar una foto y cuando no".

MUESTA CADENA DE AYUDA

"La intención de mi trabajo nunca fue victimizar, quería mostrar la cadena de ayuda que se formó, la gente sacaba cubetas que rellenaba de escombros, la primera noche fue la más dolorosa, pero también hubo momentos de alegría".

Gloria Muñoz destacó en la charla que en esos momentos difíciles pudo verse una sociedad actuante y organizada para ayudar, y que es precisamente eso, lo necesario para generar un cambio.

También manifestó la importancia de ser como periodista un actor social y hacerlo de la mejor manera al salir y documentar la información adecuadamente, no victimizar y mostrar los diversos matices de las historias. La periodista y columnista reconoció a Ramírez por trabajo plasmado en las fotografías.

Los miembros de Damnificados Unidos de la Ciudad de México recalcaron que se han logrado acuerdos con el gobierno para ayudar a las víctimas del temblor y que es necesario garantizar esos pactos con la nueva administración ya que aún hay muchos damnificados en Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Otro aspecto que subrayaron es la importancia a la regulación y supervisión de construcciones a fin que que no haya más muertes por derrumbes en futuros temblores.