Traerá más saturación ´Quédate en México´

Héctor Silva de Luna, director de primer inmueble, explicó al respecto. "No sabemos el porqué el gobierno de Joe Biden quiso reanudar este programa, siendo que él propuso quitarlo, lo que hará es que los migrantes esperen aquí en la frontera el llamado de Estados Unidos, pero no sabemos cuánto tiempo será, hay quienes tienen años esperando y no tienen respuesta, solo se saturarán los espacios oficiales y las calles, donde ya hay campamentos con miles de migrantes".

Los cinco mil migrantes que no están en los albergues de Reynosa actualmente, se ubican en las calles, casas, cuartos de renta y en la Plaza de la República, una zona que fue invadida desde el primer cuatrimestre del 2020 y que en la actualidad se ubica totalmente ocupada.