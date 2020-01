Traerá bueno chismes

Ciudad de México.

Para algunas celebridades este 2020 será un año agitado, para otras de sanación y de un éxito laboral, asegura la médium Yanza Tormenta, quien hizo su tradicional lectura de los famosos.

Uno de los primeros vaticinios para las celebridades fue para el triángulo conformado por Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva.

"Definitivamente, según la lectura de las cartas, Geraldine Bazán se encuentra harta de la polémica, por lo que ella ya dejará todo por la paz, para encontrar esa sanación interior, pues ella ha sido de las personas más afectadas. Tomará un viaje para analizar el rumbo de su vida".

Sobre la polémica familia Pinal aseveró: "De entrada, la matriarca se le mira fuerte y no veo que doña Silvia esté en peligro. Lo que sí miro es que saldrá un conflicto en la familia por papeleo, situaciones materiales de algo que no se había conocido, pero saldrán adelante y no estarán desunidos".

Sobre la salud de Vicente Fernández, vislumbró que está en situaciones de enfermedad leve y su prioridad es el descanso. Se le podrá ver en una película o serie. Lo que las cartas cuentan, es que se encuentra desilusionado de mucha gente.

En el plano internacional, la médium indicó sobre la veracruzana Salma Hayek: "Ella en este año, su destino estará relacionada con bebés o niños. Puede que adopte o haga altruismo en favor de la niñez, la veo muy entregada a la parte sentimental, humanitaria. En lo profesional, la veo en un proyecto en Brasil".

Sobre el comediante Eugenio Derbez, la vidente adelanta que vienen situaciones muy fuertes, positivas en su carrera: "En el extranjero volverá con proyectos de películas y hasta de series. En México no le veo trabajo alguno, pero sí estará llevando en alto el nombre de nuestro país en otras naciones, viene muy fuerte".