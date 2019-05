Ciudad de México.



El espectáculo del ganador del Tony, Hugh Jackman, hará una parada en la Ciudad de México.

Con música de películas como "The Greatest Showman" y "Les Misérables" y otras extraídas de producciones de Broadway el histrión se presentará en la Arena Ciudad de México el próximo 19 de octubre.

La gira "Hugh Jackman's The Man. The Music. The Show. World Tour" arrancó en Escocia el pasado 7 de mayo.