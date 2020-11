Trae cambio de horario transtornos; prevén se registre irritabilidad

Fatiga, irritabilidad, estrés, insomnio entre otros malestares, pueden presentarse entre la población por el horario de invierno, que rige desde la madrugada de este domingo en la frontera, con el atraso de una hora al reloj.

Astrid Zapata Espinoza, directora de la Unidad de Enfermedades Crónicas (UNEME-Capa), mencionó que los efectos surgen no por los horarios, sino por un desajuste en los ritmos biológicos.

Por ello, consideró necesario generar un plan de actividades que incluyan tiempos para dormir, despertar y comer.

"Podemos tener algunos síntomas como somnolencia, cansancio, irritabilidad, sentimientos de apatía, estrés y otras alteraciones del estado de ánimo que pueden ser desde leves a moderadas, es un cambio en la rutina, pero lo que se llega a enfrentar, no es por el cambio de horario, sino por un desajuste en los ritmos biológicos, por eso es importante que las familias dialoguen, que establezcan horarios de lo que van a hacer al día siguiente", dijo.

El horario de invierno aplicó para los 10 municipios de la franja fronteriza de Tamaulipas con Estados Unidos, incluyendo a Reynosa y de acuerdo a las autoridades, esto surge para aprovechar más la luz solar.

Pero el aislamiento social que enfrenta la ciudadanía por el Covid-19 podría empeorar los efectos que se acompañan con el cambio de horario.

La situación se hará evidente durante los primeros días, principalmente en la mañana.

Pero destacó que no todos sentirán algún cambio. "Habrá quienes inicien el día con un rendimiento bajo, sin ganas de hacer las cosas, desanimados y eso puede provocar que no socialicen, que se aíslen e incluso que sus capacidades no sean las mismas, hay que ser muy comprensibles en el tema, que no a todos nos afectará"

Por ello destacó la importancia de mentalizarse al cambio y de crear la rutina en familia, incluyendo a los menores, quienes deben permanecer en casa siguiendo programas educativos.

"Puede ayudar mucho hacer una lista de materiales que se necesitan en la mañana, ya sea para ella arreglo personal para las actividades educativas, el ejercicio, el almuerzo, es decir, entre más planeación será mejor, nos evitaremos el estrés".

El horario de invierno se mantendrá vigente hasta que ingrese el verano en el 2021, y la adaptación puede variar conforme a cada persona.

Recomendaciones

- Definir las rutinas.

- Planear horarios.

- Practicar actividades de recreación.