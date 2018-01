Tradición: Rosca, día de reyes y ‘el monito’

Díaz Ordaz, Tam.

“Un buen horneado marca la diferencia entre un pan genial y un pan mediocre”, afirma el ayudante de panadero Álvaro Daniel.

“Como todo buen proceso la masa tiene su tiempo, se reposa de un día para otro, y su horneada tarda de entre 25 a 30 minutos a temperatura adecuada para que no se queme y quede suave y esponjoso”, expresó Álvaro.

Ayer, el ayudante de panadero puso a trabajar el horno a su máxima capacidad y logró hacer más de una centena de roscas de reyes.

“Empezamos a hornearlas desde el 4 de enero para que estén frescas y no sea pan viejo. La gente diferencia su sabor al momento y eso es lo que lo que los compradores buscan”, expresó.

El joven oriundo de Díaz Ordaz, dijo que el oficio lo aprendió a temprana edad y desde entonces trabaja vendiendo panes tradicionales y comunes.

“Aprendí de todo, desde hacer pan blanco, galletas, polvorones, pan dulce, la rosca y por supuesto toda la talacha de limpieza del horno y la mesa”, manifestó.

Explicó que hacer una rosca de reyes no es trabajo fácil y que para hacerlo se utilizan varios ingredientes, pero los principales son: harina, huevos, azúcar glass, saborizantes, nuez, manteca, fruta seca, caramelos, por su puesto los monitos (bendiciones como ahora les llaman popularmente), entre otros. El peso también varía desde 500 gramos hasta 3 kilos.

Álvaro Daniel dijo que cada vez es más difícil elaborar una rosca de reyes pues los ingredientes año con año aumentan, y ellos deben de mantenerse solidarios con los precios puesto que la gente ahora no solo busca calidad si no que también buen precio.

“Desgraciadamente este año tuvimos que aumentar el valor de las roscas de reyes porque ahora la materia prima se fue por los cielos, creo que hasta los monitos aumentaron”, dijo el ayudante de panadero.

Compartió que de acuerdo a la celebración del Día de Reyes, la rosca es una tradición mexicana que se lleva a cabo cada año reuniendo amistades cercanas, familiares o compañeros de trabajo en las oficinas o casas, digamos que es un bien pretexto para promover la convivencia.

“Lo otro bueno de vender rosca de reyes es que te tienes que aprender la historia de lo que realmente se celebra el 6 de enero, y lo que yo sé o tengo entendido ese día de se celebra el día de la Epifanía o aparición de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes llevaron regalos al niño Dios”.

La fuente dijo que año con año, ofrecen la rosca de reyes, y que han tenido aceptación del pueblo diazordacense pues a demás de ser hechas en casa, están hechas con la mejor calidad y cuidado, lo que los consumidores reconocen.

¿QUÉ SIGNIFICA SACARSE EL MONITO?

Primero que nada vamos a orientarnos bien vayamos entendiendo lo siguiente: No es “el mono” ni “el muñeco” ni el “monito”; es EL NIÑO. Y para todos los que se quejan, hacen trampa o se comen al niño que les sale en su rosca. Deben de alegrarse porque no solo les tocara llevar los tamales el día de la candelaria, si no que desde hace muchísimos años atrás, se cree que EL NIÑO, es como un amuleto de buena suerte, es un buen augurio que el año irá bien y sobre todo es una bendición, o al menos así lo marca la historia religiosa.

Y claro que para los no creyentes también tiene sus beneficios, uno de ellos es comer tamales y el otro es que podrán presumir su “monito” en Facebook.

Sus calorías

> Expertos en salud indican que cada rebanada de rosca contiene de 250 a 300 calorías y que la gente en promedio consume de 3 a 5 rebanadas durante el festejo.

>Pero no hay de qué preocuparse (salvo seas hipertenso o sufras de diabetes o algún grado de problemas con tu peso), como es tradición “después de la rosca empezamos la dieta”.

A SABER. El día de reyes es un buen pretexto para compartir y promover la unión familiar y la convivencia social.