Traban carretones modelo motorizado

Los carretoneros de esta ciudad fronteriza se han declarado en contra del nuevo modelo motorizado, al afirmar que se trata de una imposición local y no de una regla sustentada, por lo que esperarán hasta que se demuestre con leyes, que deben reemplazar la figura de caballo jalando la carreta de basura por una unidad motorizada.

Porfirio Herrera, representante de la Asociación de Carretoneros, afirmó que recurrirán a un grupo de abogados que los asesore para no continuar con las inscripciones voluntarias.

"Nosotros al principio aceptamos el cambio porque creímos que vendría acompañado de programas para financiarnos las unidades, a pagos, pero al ver que no hay nada que todo es por nuestra cuenta y que hasta nos pusieron plazo límite, es donde discutimos, porque no podemos hacernos ricos de la noche a la mañana".

La última reunión entre estas figuras y las autoridades se llevo a cabo el pasado lunes en el ingreso del basurero Las Calabazas, donde se pausaron las negociaciones hasta nuevo aviso.

Por lo pronto, ellos continuarán adoptando las reglas transitorias de circular de 6:00 a 18:00 horas, portar un pañal para los caballos, tapar los contenedores de basura con una lona, verde o blanca correspondiente al lugar de destino y dejarán de circular por Avenidas, Bulevares.

"La intención no es pelar, solo queremos que nos digan en que articulo dice que estamos obligados a cambiar nuestro caballo por un carro, les damos tiempo para que busquen las leyes, nosotros quizá no tengamos conocimiento de eso, pero nuestros abogados si, y no van a permitir que caigamos en trucos", expresó.

De acuerdo a datos oficiales existen un promedio de 900 carretoneros, desplazados por las diversas colonias de la ciudad.

Los carretoneros en promedio obtienen 250 pesos al día a través de propinas y de aportaciones de las personas a quienes le brindan el servicio de recolección de basura, de esta cantidad 100 pesos se destinan diariamente a la compra de alimento del animal.

Herrera no descartó que los carretonero tomen medidas alternas para evitar migrar al nuevo modelo.

En las proyecciones municipales el modelo motorizado deberá funcionar a partir del 30 de septiembre.