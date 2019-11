Traban a menor con mal cardiaco en preparatoria

Ayer fui a buscar al director y se escondió, todos los días es lo mismo, luego sale, me pasó a su oficina para decirme: ´Lárgate, llévate a tu hija aquí que ya no cabe´, me gritó, me sentí tan mal.¨ Guadalupe Cerino, madre de alumno

Diversas irregularidades denunció Guadalupe Cerino, una madre de familia cuya hija cursa el tercer semestre en la Preparatoria José de Escandón.

La menor, quien padece una enfermedad cardíaca, va atrasada en el plan de estudios por desinterés de algunos docentes y de directivos para que se reincorpore a las clases, luego de enfrentarse a sus tratamientos.

"Aunque ella lleve sus justificantes no le pasan las tareas, se los reciben de mala gana, no puede ser posible que alguien llegue después de estar enferma, internada en hospitales y que nadie se acerque con ella para preguntarle cómo está, en qué pueden apoyarla; yo voy pregunto pero nadie atiende, no sabemos ni su calificación", dijo.

Expuso que en varias ocasiones se ha presentado en la escuela en búsqueda de una solución pero sus esfuerzos han sido inútiles.

"Ayer fui a buscar al director y se escondió, todos los días es lo mismo, luego sale, me pasó a su oficina para decirme: ´Lárgate, llévate a tu hija aquí que ya no cabe´, me gritó, me sentí tan mal, tan humillada que no supe cómo actuar solo me retiré", comentó.

Cerino, quien brindó una entrevista telefónica a este medio, planea interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) antes de acudir por los documentos de su hija para cambiarla de plantel y que así retome su preparación.

"Ella ya no quiere estar aquí, me dice que le faltan al respeto, pero es justo que me regresen todo lo que he pagado, son más de 12 mil pesos los que he invertido en una educación que no le han brindado, he pedido el apoyo de los padres de familia y tampoco, ya no veo ninguna solución más que hacerlo público", concluyó.

NO ATIENDEN. Desinterés del director

Tras recibir el reporte, personal de EL MAÑANA acudió a las instalaciones del plantel educativo, ubicado en la zona centro en búsqueda de la versión oficial pero en más de media hora nadie atendió.

En primer instancia se acercaron empleados a las puertas metálicas para asegurar que el director atendería en cuestión de minutos, pero después negaron que estuviera e incluso indicaron que se habría ido a comer.