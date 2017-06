Trabajó como nana medio siglo ganando 300 pesos, la corren sin liquidación

NUEVO LAREDO.- Después de laborar 50 años en el servicio doméstico, María Antonieta Puente de 72 años, comenta que fue despedida y abandonada en la calle. Asegura que le dijeron que se retirara y le colocaron junto a ella unas cajas de cartón donde venía su ropa.



“Dediqué mi vida al servicio, no tengo familia, ni donde quedarme. Yo fui su nana, lo crié desde que él tenía dos años, y ahora me echa de su casa, porque ya no quería que lo molestara”, platicó María Antonieta.



Una vecina le brinda su hogar para que la señora no duerma en la calle, mientras la mujer de edad avanzada consigue un apoyo. Ya que sólo pide una pensión por parte de su antiguo patrón.



Desde el pasado jueves primero de junio, María Antonieta pasó la noche en la banqueta de su antiguo hogar, en la colonia Hidalgo.



Su amiga que vive en frente del lugar se sorprendió al verla sola, preocupada por la situación que la mujer de 72 años estaba viviendo, decidió invitarla a su hogar.



“Me dijo que ya estaba harto que yo estuviera ahí, que me fuera, pero yo no los molestaba, yo día y noche continuaba trabajando en las labores domésticas. Su mamá antes de fallecer le pidió a su hijo que continuara dándome trabajo, que no me desamparará”, señaló.



Por semana ella recibía un pago de 300 pesos por su trabajo, además de un cuarto donde ella descansaba. Nunca se casó, no tuvo hijos, y no tiene familiar alguno que la pueda apoyar.



Debido a su avanzada edad el conseguir un trabajo se le dificulta, ya que ha buscado ofertas de empleo, pero es rechazada. Sólo le dicen que no cumple con el perfil que necesitan.



“Cómo voy a sobrevivir ahora, al correrme no me dio nada de dinero. Y me duele, porque yo fui como su segunda mamá, es más cuando él estaba en la escuela le decía a sus compañeros que yo era su mamá”, expresó.



Asegura que uno de los motivos por la que su antiguo patrón la despidiera fue porque la esposa de él no tenía buena relación con María Antonieta.



Ante esta situación, la mujer de edad avanzada ha decidido recurrir al apoyo de asistencias para adultos mayores que viven en las mismas condiciones que ella. O bien pide a la comunidad ayuda para poder salir adelante.



Actualmente reside temporalmente en el hogar de su amiga, en calle Gutiérrez 4813ª. Exige una pensión a Mario Santos Serratos, quien fue su antiguo patrón.



Si alguna persona gusta en apoyarla puede comunicarse con ella al teléfono de su amiga al 713 2563, o bien acudir al domicilio antes mencionado.