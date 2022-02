Trabajo, unión y pluralidad

Al agrupar el sentir de afiliados al Partido de Acción Nacional ( PAN ), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), centró su discurso en la unión. "Estamos sumando todas las voces en este proyecto, se trata de crear un mejor Tamaulipas , con pluralidad, el acercamiento que hemos tenido con el PRI, PAN y PRD es muy satisfactorio, he tenido la ventaja de desempeñar varios cargos públicos y llevar buena relación con otros funcionarios sin importar sus colores, por eso los compañeros me han aceptado bien, pero seguimos escuchando las voces, el trabajo debe ser intenso, en armonía, en pluralidad y que permita fortalecer al estado".

Desde que inició su carrera política, Verástegui Ostos se ha dado a conocer por su apodo "El Truko", que explicó obedece al juego de palabras de una caricatura.

En su experiencia ha sido alcalde en dos ocasiones de su su natal Xicoténcatl, diputado federal, secretario de gobierno de la actual administración estatal, además de líder en el campo.

Al ser cuestionado de forma directa sobre los porqué desea ser gobernador de Tamaulipas, Verástegui Ostos, refirió:

"Tamaulipas puede ser un mejor lugar para vivir, tengo experiencia de todos los sectores, cuento con la capacidad para serlo, por cuestiones de tiempos electorales debo esperar para dar a conocer este proyecto y sus propuestas, pero yo vengo desde abajo, de una colonia de obreros, puedo aportar mucho, el estado tiene potencial en turismo, cuestiones internacionales, economia".

Y agregó: "En este tiempo de precampañas se han analizado algunas cosas que deben seguir por el bien de las familias de Tamaulipas pero también otras que deben mejorar".

Verástegui Ostos, reiteró que respetará los tiempos electorales para dar a conocer sus propuestas, agrupando el sentir de su coalición. "A los lectores de EL MAÑANA les pido la oportunidad de que me conozcan, lo que estoy buscando es servir a Tamaulipas, he trabajado intensamente por el estado y así lo seguiré haciendo, fui designado como precandidato único en esta coalición, así que tengo el compromiso y no voy a fallar en representar las voces de todos los ciudadanos".