Trabajará ´Moyo´ fuerte por mujeres y la niñez

Miguel Alemán, Tam.- "Unidos vamos a llegar al Congreso, de la mano de Ramiro Cortez Barrera (suplente) y del ´Moyo´, a trabajar muy fuerte por todas nuestras mujeres, madres, la niñez de Tamaulipas, Miguel Alemán y todos los municipios de la Gran Frontera por el cambio hacia adelante".

Esto dijo Félix Fernando "Moyo" García Aguiar, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a Diputado por el Distrito 3, en el festejo que el instituto político hizo a las mamás por el Día de las Madres, en la plaza de la colonia Infonavit Industrial, en el poblado Los Guerra.

"Nuestras madres nos impulsan a trabajar todos los días a ser hombres y mujeres de bien para Tamaulipas. Gracias a los valores, a ustedes, es que nos preparamos y lo hacemos con mucho amor, cariño", aseguró García Aguiar.

En la verbena dedicada a las Madres, "Moyo" interrumpió su mensaje y con Doña María Celia Martínez Macías abrió la pista de baile; pidió a Ramiro Cortez también bailara y no le faltó pareja, como tampoco al regidor del PAN, Jorge Barrera. Las melodías eran las de la campaña.

Ambos cantaron El Rey, el "Moyo" adaptó "no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero en Los Guerra me siento el rey" y Ramiro en su turno "...y en Los Guerra soy el rey".

"Me da mucho gusto estar aquí en Miguel Alemán, en la casa de Ramiro Cortez Barrera, la casa también del 'Moyo´, porque ya soy de este municipio", aseguró García Aguilar y las mujeres lo celebraron.

Además de Miguel Alemán, el Distrito 3 incluye a Díaz Ordaz -a más de 212 kilómetros de la cabecera Nuevo Laredo-, Camargo, Mier y Guerrero.