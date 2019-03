Ciudad de México.- Guillermo del Toro firmó un acuerdo para dirigir y escribir la cinta "Zanbato", producida por Paramount Pictures y Bad Robot, firma del cineasta J. J. Abrams, reportó Collider.

Aunque los detalles de la trama no han sido completamente revelados, se sabe que el proyecto se centrará alrededor de una niña con capacidades letales de lucha.

"Esto se ha estado desarrollando por los últimos seis años, más o menos. Gracias al sistema de máxima seguridad de J. J., no se había filtrado", escribió Del Toro en su cuenta de Twitter.

This has been in developmwnt for the last 6 years or so! Thanks to JJ maximum security system, it had not leaked. We are still developing steadily. Stay tuned here for news on which project SHOOTS next. Pinocchio btw is already in active prepro in Portland, OR https://t.co/Pd6wLXL5Wv