Trabajan en México ocho de cada 100 niñas y niños: Inegi

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de menores ocupados, 69.8 por ciento son niños y 30.2 por ciento son niñas, lo que representa una tasa de 11.5 ocupados por cada 100 niños y 5.2 ocupadas por cada 100 niñas.



Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio, apuntó que de los menores de cinco a 17 años ocupados, nueve de cada 10 (89.6 por ciento) realiza actividades no permitidas por estar debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas.



Indicó que de las niñas y niños de 5 a 17 años en ocupación no permitida, cuatro de cada 10 (42.5 por ciento) no recibe ingresos y 28.8 por ciento perciben hasta un salario mínimo.



El Inegi refiere que cuatro de cada 10 (37 por ciento) menores de cinco a 17 años ocupados, no asiste a la escuela; por sexo, la inasistencia se presenta en 39.3 por ciento de los niños ocupados y en 31.6 por ciento de las niñas ocupadas.



Con base en información del Módulo de Trabajo Infantil (MTI), el organismo refirió que en el 2015, 5.7 de cada 100 niñas y niños de cinco a 17 años, llevaron a cabo quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas.



Además, tres de cada 10 niñas (29.7 por ciento) de cinco a 17 años que realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, exceden las 28 horas laborales a la semana, situación que presentan 4.7 por ciento de los niños, puntualizó.