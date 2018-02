Trabajan sin supervisión vendedores de mariscos

Valle Hermoso, Tam.- Vendedores de mariscos distintos admiten que ninguna autoridad sanitaria los ha verificado en sus ventas durante este inicio de la cuaresma, cuando mas productos del mar se vende.

Carlos Reyes, vendedor ambulante de filetes de distintas especies, así como camarones y jaibas, informó ayer que desde que dio inicio esta cuaresma, el pasado miércoles, ninguna autoridad sanitaria se le ha acercado para verificar que todo este bien con sus productos.

"Yo se que no tengo ningún problema, mis productos los traigo de la laguna y están bien conservados, pero me extraña que este año las autoridades sanitarias no se hayan activado" , dijo el vendedor, quien se mantenía instalado en un punto de la carretera 82.

Es la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), la encargada de supervisar todas las ventas de mariscos tanto en puntos ambulantes como fijos y así prevenir alguna intoxicación entre los consumidores locales durante las próximas fechas, sin embargo y a la fecha ninguna autoridad de ese departamento se ha pronunciado en el tema.