Trabajan sin sueldo; denuncian a empresa

Empleados se quejan de la empresa de seguridad IPS de México, ya que está dejando sin pago a los trabajadores y no hay quién se haga responsable del problema.

La empresa trabaja en el parque eólico y tiene otro proyecto más en Reynosa, es originaria de Monterrey Nuevo León.

Ante el miedo, extrabajadores hablaron en forma anónima, explicando que son tres personas que hicieron el rol de guardia de seguridad desde el 20 del mes pasado y a la fecha no se les ha pagado.

La empresa se ofreció a pagar 2 mil pesos por semana, de turnos de 12 por 24 horas, pero les vienen pagando menos mil 500 o mil 400, por lo que no les llega el sueldo completo.

A un supervisor le deben cerca de 6 mil pesos, el llegó un día a trabajar y le explicaron que su cuenta de pago estaba cancelada y que para el lunes le pagaban, pero ya lleva dos semanas que no le dan respuesta, incluso ni siquiera le contestan las llamadas o mensajes.

Al resto también les deben parte del salario, a otros les deben la mitad de la quincena o les quedan de ver turnos.

"Nos cansamos de esperar, es problema de nómina, son varios oficiales que muchos no se salen con la esperanza, les pagan una parte y les quedan a deber, es una empresa de Monterrey, se pasan amenazándolos y los intimidan para no pagarles", dijo en forma anónima.

Lo único que exigen es que se les pague lo que se les debe y que la empresa se haga responsable, porque trabajaron 17 días y gratis.

"No es nada más aquí, es en Matamoros también, existe el mismo problema, les dicen estamos ofreciendo mil 800 cuando la oferta fue de 2 mil pesos"·, expresaron.

Explicaron que han mandado mensajes a los responsables y solamente les dicen que están viendo el problema o que no está en sus manos.

"No pueden estar abusando de la gente que quiere trabajar bien y por desgraciadamente mucha gente no se va porque a veces nos quemamos por esas empresas que vienen abusar de la gente y nos toman por conflictivos y no nos quieren contratar en otras empresas", recalcó un trabajador.

Señalaron que los guardias de seguridad trabajaron en el parque eólico, bajo los fuertes rayos del sol y el calor intenso, por lo que exigen solución.

>Entraron a laborar el mes pasado

>Trabajaron 17 días

>A un supervisor no le pagaron nada

>En turnos de 12 por 24 horas

>La empresa es de Monterrey y trabajan en Reynosa y Matamoros

>A otros les deben la mitad de quincena o en su caso horas.

>La empresa se ofreció a pagar 2 mil pesos por semana

>Les pagan menos

$1,500 ó 1,400 por lo que no les llega el sueldo completo

Empresa no da la cara ni para defensa

Aunque se trató de contactar a la empresa IPS Seguridad Privada, marcando al teléfono 5526909627, no se logró respuesta alguna.

Se marcó para pedir informes sobre el trabajo que solicitan de guardia de seguridad, pero al contestar solamente explican que mandarán vía whatsapp el número de la persona encargada de la plaza de Reynosa.

Aunque pasó casi medio día, no se logró contactar al responsable de contratar en Reynosa, ya que nunca enviaron el número que habían señalado.

En redes sociales hay varias empresas de seguridad que llevan por nombre IPS, pero no se sabe cual es la original que ofrece vacantes, pero luego no cumple con los pagos.

El modus operandi es pedir a gente de Reynosa, que recomiende a guardias de seguridad, trabajan, pero pasado el tiempo no les pagan completo y no se hacen responsables del problema.