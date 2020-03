Trabajan sin equipo en el HRAE, denuncian empleados de limpieza

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores de limpieza del Hospital Regional de Alta Especialidad dieron a conocer de manera anónima que carecen del equipo para prestar su servicio ante posibles casos de Coronavirus en esta localidad; cabe señalar que la empresa ECODELI es la proveedora de este servicio y quien debe de proporcionar dichos insumos a sus trabajadores.

"No nos proporcionan cubrebocas porque no hay, así nos avientan para adentro del hospital", dijo un trabajador del área, "como la empresa es de León, Guanajuato, y pues la empresa no manda nada, siempre nos quitan con eso... cuando nosotros nos metemos a hacer exhaustivos... es cuando se va a limpiar cuando va una persona contaminada ahí al hospital; a veces dicen que no ha llegado el material".

ECODELI tiene su sede en la ciudad de León, Guanajuato, pero cuenta con oficinas en el libramiento Naciones Unidas en la colonia La Presita en esta capital; según la fuente consultada, el director del hospital, el doctor Vicente Enrique Flores Rodríguez, habría proporcionado seis juegos de trajes de aislamiento para que puedan realizar su trabajo en caso de la llegada de algún paciente, sin embargo, son alrededor de 80 trabajadores en tres turnos los que laboran en dicha institución.