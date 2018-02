Trabajan en el Estadio

Señaló que como ya lo había adelantado el viernes, la cancha se vería en un tono café y tierrosa, pues es parte del proceso.



Además explicó la imagen que circula en redes sociales, en donde se observa como fue desprendido el césped del área chica de la portería de la zona sur.



"Aún no hablo con Hugo, nuestro portero, entiendo que se notó una mejoría y como les había anticipado, visualmente se iba a ver como cafecito, como tierroso", expresó el directivo.



"Y no sólo esta noche (se trabaja en el césped), todos los días se le da un tipo de mantenimiento, dado que fue el partido ayer (sábado), se levantó la carpeta, se hizo un tratamiento nuevo, se aplicaron algunos materiales, algunos compuestos que se utilizan para este tipo de trabajos y se está trabajando permanente, pero es justamente lo que estaba planeado".



Agregó que están trabajando en otra área afectada, pero todo conforme a lo planeado.



"Se levantó el área chica, y ahora están trabajando en un área más; es el área sur que es lo que está más dañado", indicó.



"Se hace permanentemente, no es exactamente lo mismo en todas las ocasiones, con exactitud no te sabría decir cómo se llama el proceso, pero es justamente lo que traen los expertos, dentro del plan de trabajo que tienen".