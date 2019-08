Trabajan bajo ardiente sol sin medidas para evitar insolación

No obstante las altas temperaturas, que en esta canícula 2019, ya rebasan los 40 grados centígrados, algunos trabajadores que laboran o realizan actividades a la intemperie, y algunos no toman las medidas necesarias para no ser presas del "golpe de calor".

Albañiles, fontaneros, electricistas, técnicos, jornaleros y demás trabajadores que se desempeñan a plena luz del día, pueden sufrir quemaduras en piel, insolación, deshidratación o "golpe de calor" por no tomar las medidas correspondientes que preconiza la Secretaría de Salud.

Ropa de manga larga en algodón y con colores frescos, hidratación suficiente, omisión de trabajos entre 11:00 y las 18:00 horas, ubicarse en lugares ventilados entre otras recomendaciones, son las realiza la SSA, pero en muchos casos se ignoran u omiten.

Trabajadores fueron captados en plana hora del día, realizando labores en bastidor publicitario a gran altura y bajo los inclementes rayos del sol, exponiéndose a un accidente por no contar con correa de seguridad o a serios estragos por el calor.