´Trabajamos desde la raíz en solución de problemas´. Preside gobernador graduación de nuevos elementos de SSP

Hay un gran compromiso que tenemos con los tamaulipecos de restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, pero sobre todo de regresarle a Tamaulipas su grandeza . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- "Hoy especialmente confirmamos que en el tiempo de todos trabajamos desde la raíz en los problemas para solucionarlos definitivamente, tener un mayor número de efectivos, de refuerzos policiales más profesionales, como parte de nuestra estrategia para traer nuevamente la paz y el respeto del Estado de Derecho", afirmó el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Esto, durante su mensaje en la graduación de 149 alumnos de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, 98 como aspirantes a la Policía Estatal y 51 de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Policiales, a quienes el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo un llamado recordándoles su compromiso con los tamaulipecos.

"No le queden mal a sus familias, no le quedan mal a los miles de tamaulipecos que están poniendo en ustedes su confianza, ustedes forman parte de una nueva generación, una generación de policías estatales en los que los tamaulipecos están depositando no solamente su confianza sino también la esperanza de que cambien las cosas para bien", señaló García Cabeza de Vaca.

El mandatario estatal reconoció que una de las principales demandas de la población tamaulipeca es la seguridad pública, por lo que sociedad y Gobierno del Estado trabajan para responder cada vez mejor a dicha exigencia.

Fueron 80 hombres y 18 mujeres quienes se graduaron como aspirantes a la Policía Estatal y 25 hombres y 26 mujeres de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Policiales.

"Ambos grupos destacan por su vocación y determinación para recuperar la grandeza de Tamaulipas, el conocimiento forma parte del cambio en nuestro estado, y quienes tengan acceso a eso gozarán no solamente de un privilegio sino que adquieren también una responsabilidad", les advirtió.

Este año el gobierno estatal se fijó una meta de más de mil nuevos elementos de la Policía Estatal. "Hay un gran compromiso que tenemos con los tamaulipecos de restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho pero sobre todo de regresarle a Tamaulipas su grandeza", reiteró el mandatario estatal.

La primera generación en ciencias policiales, de modalidad escolarizada, para alumnos provenientes de la población civil, cursaron un plan de estudios durante tres años, para desempeñarse en las áreas de seguridad pública, sistema penitenciario y procuración de justicia.

Al finalizar la ceremonia de graduación, en el Polyforum de esta ciudad, el gobernador García Cabeza de Vaca, refrendó su compromiso y el de su gobierno, para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para que los nuevos policías cuenten con instrumentos y el adecuado desempeño de su trabajo.