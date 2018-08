Trabajadores sindicales del hospital general en pie lucha; exigen sus derechos

Río Bravo



Agremiados al sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado del Hospital General se mantienen a la expectativa y en pie de lucha para que la SSA, les cumpla en cuanto a prestaciones médicas ya que sigue batallando por falta de medicamento y atenciones con las que no cuentan, pero que si les descuentan en el cheque religiosamente.

Abordada por ate reportero la dirigente sindical doctora Ana Minerva Hernandez, aclaró de entrada que no tienen nada en contra de la directora, pero si están molestos por qué no les han cumplido las peticiones que ellos están formulando y que no es otra cosa más que mejorar los servicios de salud para ellos y sus familias.