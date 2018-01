Trabaja por la gloria, no por dinero

A Juan Carlos Osorio no le importa la plata, sino la gloria con la Selección Mexicana.



"No trabajo solo por el salario, trabajo por la realización, por la gloria. Si los resultados no son buenos no necesitaré de nadie que me diga que me vaya", expresó el DT del Tri en la víspera del duelo ante Bosnia y Herzegovina.



No hay una sola concentración en la que el Tricolor no tenga bajas, por eso Osorio ya mejor pide ayuda divina. Tan sólo en esta convocatoria se cayeron Víctor Guzmán y Alan Pulido.



"Le pido al de arriba que no haya lesionados y que nuestros jugadores tengan más minutos en sus equipos", dijo el técnico en el Alamodome.



Sólo tiene a Henry Martin como punta natural, así que ya piensa en la variante táctica.



"Mañana vamos a jugar con un falso 9, creo que es algo que nos puede dar resultados", comentó.



Osorio va a probar a un grueso de jugadores de la Liga MX, en espera de que alguno lo meta en predicamentos; uno de los novatos es el volante de Rayados, Jonathan González.



"Es un jugador joven, lo han arropado muy bien y por sus condiciones seguro estará en más procesos.



"Me da una alegría inmensa venir con los muchachos, el espíritu de equipo es extraordinario", dijo Osorio.