Trabaja arriesgando su vida

En una charla, Fernando Ciangherotti le dijo a Carlos Ferro que nunca le había tocado trabajar arriesgando su vida, como ahora lo hacen todos los actores y la gente que tiene que salir a las calles con un virus latente, que ha arrebatado miles de vidas en nuestro país.

Noticia Relacionada Desastre en cítricos y verduras

El protagonista de "Fuego ardiente" cuenta que hasta ahora no se ha enfermado, pero lamenta que mucha gente haya tardado en darse cuenta de lo mortal que puede llegar a ser este virus.

"El bicho está tocando la puerta de todos, estamos más cerca del bicho de lo que creemos estar, hay personas que a los tres días de convivir con ellos salen positivos, me ha tocado esperar los resultados y creer que me voy a enfermar, pero todas estas veces he salido negativo".

INVITA A USAR CUBREBOCAS

El actor enfatizó en la importancia del cubrebocas y lamentó que haya gente que se rehúse a usarlo.

"El secreto de esto es el cubrebocas, un buen cubrebocas hace la diferencia y no nos cuesta nada traerlo puesto".

En cuanto a las vacunas, dijo que por ahora toca esperar su turno de vacunación y extremar precauciones para no enfermarse.

"Gran parte de mi familia y amigos viven en Estados Unidos y ellos me cuentan que ya se vacunaron, yo tengo varios amigos de mi edad que ya están vacunados allá, aguantan unas 10 horas formados y se vacunan, pero ya cada vez hay más vacunados, ellos están viendo la luz, pero aquí, a mí me da mucha pena cada mañanera", señaló.

Ferro acaba de estrenar la telenovela "Fuego ardiente" en Las Estrellas, donde Carlos da vida a Gabriel Montemayor, un hombre que al encontrarse con Alexa (Mariana Torres) en un elevador queda prendido de ella, aunque poco después conoce a otra mujer, Martina (Claudia Martin), con quien también tendrá una historia interesante.