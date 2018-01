TPP reducirá arancel para res con Japón; ingresará a otros destinos

El pasado 23 de enero, la Secretaría de Economía anunció que ya se cuenta con un texto final de ese acuerdo, en el que además de México, participan Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.



Actualmente, para que la carne de bovino mexicana pueda entrar a Japón, debe pagar un arancel de 29.9 por ciento cuando es fresca y 27.2 en el caso de la congelada, pero estos valores podrían verse reducidos, refirió Rogelio Pérez, director general de Mexican Beef.



"Nuestro beneficio es estar en Japón, donde vamos a tener aranceles reducidos que van a permitirnos entrar al mercado de Japón con una mayor cantidad de producto ya sin tener que pedir cupos. Nos bastaría ya una manera de quitar los cupos para tener aranceles reducidos de inicio", explicó Pérez.



Por otro lado, México tendría la posibilidad de acceder a otros mercados que considera interesantes, como Vietnam y Malasia, destacó el directivo.



Sin embargo, con la apertura, el País no tendría ventaja con Australia y Nueva Zelanda, ya que son uno de los principales productores de carne de res del mundo y al mismo tiempo cuentan con una población pequeña, así que, por el contrario, son de los grandes exportadores a nivel mundial.



De tal forma, la industria mexicana podría verse presionada por la entrada del producto proveniente de esas naciones.



Por otra parte, existen mercados dentro del TPP con los que no se tendría una ventaja adicional, pues actualmente ya se exporta a ellos, como es el caso de Canadá y Chile.



Asimismo, resaltó que la salida de Estados Unidos de este acuerdo no afecta el comercio de la carne mexicana, pues con ese país ya se cuenta con el TLC.