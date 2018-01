Toys R Us cerrará el 20% de sus tiendas

NUEVA YORK (AP) — La cadena de jugueterías Toys R Us, presionada por Amazon.com y las grandes cadenas como Walmart, cerrará casi el 20% de sus locales de venta en los próximos meses, se informó el miércoles.

Sumida en deudas por 5.000 millones de dólares, la empresa que dominaba las ventas de juguetes en Estados Unidos pidió protección federal por quiebra en septiembre.

El presidente y gerente general Dave Brandon dijo en una carta que la salvación de Toys R Us requiere decisiones difíciles.

Los analistas del sector dijeron que la empresa cerrará unos 180 de sus 900 locales en Estados Unidos.

La empresa no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.

Brandon dijo que los cierres comenzarán en febrero y la mayoría de los locales en cuestión habrán cerrado para mediados de abril. En otros lugares la compañía fusionará sus locales de Toys R Us y Babies R Us.

Toys R Us, con sede central en Wayne, Nueva Jersey, ha estado endeudada desde que los fondos privados de inversiones Bain Capital, KKR & Co. Adicionalmente, Vornado Realty Trust la retiró de la bolsa mediante una adquisición apalancada por 6.600 millones de dólares en 2005. El plan era volver a vender públicamente sus acciones, pero eso no pudo suceder debido a la baja en las ventas.

Toys R Us cerró su tienda principal, una gran atracción turística en el Times Square de Nueva York, hace dos años.