Totalmente falso lo de mi renuncia, dice Romo

Ciudad de México.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, desmintió la versión de su supuesta renuncia a su cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Totalmente falso. Aquí estoy. Claro que no. Nunca he renunciado, nunca he pensado renunciar. De eso ni se preocupen, aquí estoy encantado de la vida", dijo el funcionario.

Entrevistado previo a una reunión privada con el banco de inversión Credit Suisse, Romo dijo que no hay divorcio con el presidente ni con el sector privado del país.

"Nunca ha habido. ¿Cuál divorcio? Aquí estamos", comentó Romo.

Sobre la presión que representa Pemex para las finanzas públicas del país, Alfonso Romo comentó que el gobierno tiene el compromiso de arreglar los problemas que heredó de pasadas administraciones.

"Lo más importante en la vida es convertir los riesgos en oportunidades. Vamos a demostrar cómo le vamos a dar vuelta a todo lo que hemos recibido en muy mal estado. El reto es componerlo y lo vamos a componer", señaló.

"NO VEMOS RECESIóN"

El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dijo que el primer trimestre fue complicado en materia económica pero se descarta riesgo de una recesión y confío en que se pueda crecer en 2019 entre 1.6 a 1.7%.

"Este primer trimestre nos dio una 'cachetadita' y eso como cuando montas a caballo. Te vuelves a subir para montar mejor", dijo el funcionario.

Entrevistado previo a su participación en un foro privado con el banco de inversión Credit Suisse, Romo dijo que entre el cierre de fronteras fue uno de los factores que afectó el desempeño del primer trimestre del año.

"Tuvimos tres meses complejos. Tuvimos un problema serio en las fronteras con el transporte de mercancías y de exportaciones. Sí ven los números de enero y febrero iban muy bien. Marzo fue un problema, se juntaron muchas cosas pero estamos muy optimistas porque sentimos al sector privado fuerte, apoyando", dijo.

´Buena noticia´: Coparmex

>El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, calificó como una "buena noticia" que Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia, se mantenga en el gabinete del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador.