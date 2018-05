Toluca, Edomex. Arturo Brizio negó haber cometido actos de racismo en contra del árbitro Adalid Maganda y dijo que esta acusación lo incomoda.

"Es un tema muy delicado que me tiene muy incómodo. Es una acusación grave contra el presidente de la Comisión de Arbitraje y es totalmente falso, no hay ningún tipo de cuestión racial en el tema Adalid Maganda", sostuvo.

Como prueba, el presidente de la Comisión de Arbitraje afirmó que Maganda le envió un mensaje de condolencia por el fallecimiento de su madre un día después de que supuestamente lo insultara.

"Adalid dice, lo cual es cierto, que nos entrevistamos el día 20 (de marzo) en mi oficina, y que en esa entrevista yo lo insulté. Ese es el tema, la entrevista existió, el insulto por supuesto que no", indicó.

"El 21 de marzo desgraciadamente fallece mi madre, y ese 21 de marzo en un Whatsapp Adalid me dice ´Lic., solo para decirle que lo siento mucho por el fallecimiento de su señora madre, la verdad es algo irreparable, ojalá que pronto encuentre resignación´.

La pregunta que me hago es: ¿una persona que fue insultada en mi oficina puede mandar esto al día siguiente? Me parece que no es lógico".

Maganda denunció en días pasados que su despido derivó de actos discriminatorios, a lo que Brizio respondió que fue por bajo rendimiento. Asimismo, el directivo dijo que presentará pruebas ante las instancias correspondientes.