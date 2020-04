Toscano: Mi tiempo en la NBA ha sido bueno

Cuando Juan Toscano Anderson cumplía un mes y tres días de haber debutado en la NBA, la Liga decidió el 11 de marzo suspender la temporada por la pandemia Covid-19.

Tras cumplir el sueño de llegar a la NBA, el tiempo de gozarlo le duró poco al mexicoamericano, sólo 13 partidos y el freno de la campaña le vino en su mejor momento con los Warriors de Golden State.

El delantero sumaba ya 6 partidos, de sus 13 totales, como titular.

El paro por el coronavirus entristeció al ex jugador de la Fuerza Regia, pero lo que jugó le bastó para sentir que puede establecerse en la mejor liga del mundo.

"Mi tiempo en la NBA ha sido muy bueno. Empecé de la banca y después de unos partidos ya fui titular", dijo Toscano.

"Estoy aprovechando mis minutos, mi oportunidad. Tenía esta temporada (contrato) garantizado, pero el próximo año no y cada día fue como un ´try out´ y sólo quería enseñar que yo puedo jugar cualquier posición, cualquier rol y mi versatilidad".

Toscano siente que ha demostrado que puede mantenerse, pues así se lo han dicho.

"Aquí me dicen cosas cada día, pero más que las cosas que me dicen, son las cosas que ellos me enseñan y me dan confianza para empezar y ser titular en el equipo", explicó el basquetbolista, quien desea seguir en Warriors.