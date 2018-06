Tortuguismo en obras exaspera a los vecinos

Río Bravo, Tam.- Comapa aún no termina el trabajo que está haciendo en la calle Juárez zona Centro, cerca de la Casa de Ladrillo, cuando ya está haciendo pozos en otras calles, por ejemplo en la calle Tlaxcala de la colonia Benito Juárez, en donde ya llevan más de 15 días que escarbaron para arreglar el drenaje y es fecha que no terminan, vecinos del área esperan que no se tarden en arreglar este problema así como se han tardado en la calle antes mencionada ya que estos trabajos también obstruyen el tránsito ocasionando caos, sobre todo en horas pico.





INTERMINABLE. El trabajo que realiza Comapa en la calle Juárez zona Centro, cerca de la Casa de Ladrillo.