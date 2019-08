¿Tortilla barata?... no solicite papel

El Mañana / Staff.- Para disminuir costos, los empresarios tortilleros ven viable no envolver el kilo de los productos, aunque los ciudadanos no se acostumbran, por ello no se implementa dicha medida para abaratar costos.

"La gente no se acostumbra, si la gente se acostumbrara a lo mejor les saldría más barato", dijo Jorge Alberto Negrete Martínez, empresario del ramo local.

Explicó que los recibos de la electricidad siguen llegando igual que siempre, por lo que empresarios no ven disminución.

Lo que normalmente sube es el maíz y el papel, ya que depende de cómo esté el dólar, por lo que la medida para disminuir los costos, sería no envolver las tortillas y que las personas llevaran su servilleta de tela o algún producto del hogar, para disminuir el precio.

"Siempre va a depender de como esté el dólar, los costos de la luz se han mantenido, por eso lo que normalmente es el maíz y el papel que es de importación y es lo que más puede subir o bajar un poquito", expresó el empresario.

Pese a que se ha tratado de implementar, los ciudadanos no se acostumbran y prefieren que les envuelvan el kilo de tortilla, aunque se pueden tener alternativas.