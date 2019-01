Torres Nilo confía en reaparecer en breve

Monterrey, N.L.- El defensa de los Tigres de la UANL, Jorge Torres Nilo, aseguró que sólo le falta estar a ritmo al 100 por ciento para reaparecer con el equipo, luego que ya superó su lesión y trabaja al parejo de sus compañeros.

"Me estoy sintiendo mejor, todavía me falta, me costó, pero estoy mejor, entrenando con el equipo, sin embargo, me falta ese ritmo, pero espero con la rehabilitación que estoy teniendo en un par de semanas más estar al 100 por ciento para competir en el torneo", declaró.

El jugador expresó que hace dos semanas presentó algunas complicaciones y por ello no pudo reaparecer con los felinos en el arranque del presente Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

"Hace un par de semanas pensaba que ya, pero tuve unas complicaciones y tuve que volver a bajar la intensidad y ahorita ya me he sentido mejor, es de agarrar el ritmo, pero aquí no hay un tiempo perfecto que te diga para tal fecha ya estoy listo", añadió.

Torres Nilo agregó que él trabaja al máximo para poder estar de nueva cuenta a disposición del técnico Ricardo "Tuca" Ferretti, para pelear de nuevo por un puesto en el cuadro titular.

El defensa dijo que sabe que tendrá que luchar con el juvenil Jaír Díaz, de quien destacó su nivel, al aseverar que él pondrá todo de su parte y ya será el estratega brasileño el que tome la decisión de quién jugará.

Sobre el equipo, Jorge Torres Nilo manifestó que están concentrados en conseguir buenos resultados en el Clausura 2019, para alcanzar el objetivo al término de la fase regular que es obtener un sitio en la liguilla por el título.