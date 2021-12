Tormentas atraviesan la región centro-norte de EU

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos emitió alertas de tornado para varios condados del este de Nebraska, el noreste de Kansas y el noroeste de Missouri el miércoles por la tarde. Ryan Pfannkuck, meteorólogo de la agencia en Hastings, dijo que se reportaron tornados no confirmados al sur Hastings y cerca de Aurora.

El sistema de tormentas llega pocos días después de una serie de devastadores tornados el fin de semana, los cuales causaron estragos en Arkansas, Missouri, Tennessee, Illinois y Kentucky, cobrando la vida de más de 85 personas.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de fuertes vientos para un área que va desde Nuevo México hasta la región norte de Michigan, incluyendo Wisconsin e Illinois. Se registraron ráfagas de más de 129 km/h (80 mph) en el norte de Texas y el occidente de Kansas. La agencia meteorológica dijo que un centro de observación automatizada en Lamar, Colorado, registró una ráfaga de 172 km/h (107 mph) el miércoles por la mañana. También se reportaron ráfagas de 161 km/h (100 mph) en Russell, Kansas.

Greg Butcher, administrador municipal de Seward, Nebraska, dijo que estaba en su oficina ubicada en la alcaldía cuando vio una enorme pared de polvo que se dirigía hacia él. Butcher dijo que se preparó para un impacto directo, pero que hasta el momento el mayor daño no pasa de algunos postes telefónicos caídos.

"Tuvimos suerte", declaró. "Vino muy rápido".

Las autoridades también advirtieron de riesgo de incendios en el extremo occidental del sistema de tormentas, donde se registran condiciones de sequía.

Un incendio forestal obligó a las autoridades del condado Sheridan a evacuar algunas residencias cerca de Quinter, en el noroeste de Kansas. El director de manejo de emergencias, Don Koerperich, no tenía un estimado de la magnitud del fuego, pero declaró: "Me alegra que no haya estado cerca de ningún poblado". También se reportaron incendios en los condados Russell y Ellis.