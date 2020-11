Torea Sergio Flores tras padecer el coronavirus

Ciudad de México.

Tras haber padecido Covid el matador de toros Sergio Flores volvió a torear en público en Jalostotitlán, Jalisco.

"Ya estoy mejorando, gracias a Dios quedó como una experiencia más, porque sí me pegó bastante fuerte el virus y podremos volver a torear. El miércoles y el jueves volví al campo bravo y aunque todavía me canso, ya fui dado de alta, sobre todo para no contagiar a nadie", contó el matador tlaxcalteca.

Flores alternó el domingo en el festival charro-taurino con el rejoneador Emiliano Gamero y los matadores Arturo Macías, José Mauricio y Luis David, para lidiar astados de Pepe Garfias.

"Con la emoción de volver a hacer algo para lo que vivo y retomar la actividad que nos ha quitado la pandemia", agregó.

Tras dar positivo, Flores estuvo internado una semana en un hospital.

"La verdad es que me cuidaba mucho, usaba cubrebocas. Un día en el rancho de Pablo Suárez me sentí muy débil, me fui al hospital y ya no me dejaron salir.

"Esto me permite decirle a la gente que se debe cuidar muchísimo, que la enfermedad sí existe", reconoció el triunfador de la Plaza México.