Toquetea a fans

Monterrey, N.L.

Dos mujeres, identificadas únicamente como Beth y Susan, acusaron al actor Richard Dreyfuss de tocamientos inadecuados cuando lo conocieron en el backstage de una producción de Broadway y publicaron fotos, informó Daily News.

Las dos mujeres, originarias de Nueva York, publicaron cuatro fotografías en donde se pueden ver claramente los tocamientos inadecuados.

En la primera foto se observa cómo Dreyfuss le aprieta el trasero a una de ellas mientras la abraza, en otra, se ve como el actor besó a una de ellas en la mejilla, algo que según ellas mismas explicaron, fue inesperado.

“Lo primero que hizo fue darme un abrazo, y me metió la mano casi en la raya de mi trasero. Ni siquiera me advirtió”, dijo la mujer identificada como Beth.

INDIGNANTE

“Después me dio la vuelta y me agarró un seno y me puso la mano justo arriba de mi área privada, como si me hiciera cosquillas. Yo me estaba riendo, pero no estaba feliz de ninguna manera. Estaba muy nerviosa” explicó Beth, de 48 años.

La segunda mujer, identificada como Susan, de 52 años, dijo que también se sintió incómoda.

“Me besó sin permiso. Estoy sonriendo en la fotografía, pero fue una sonrisa nerviosa. No sabía como reaccionar, estaba muy sorprendida”, admitió Susan.

Ambas recordaron que la noche del suceso fueron a ver una obra de teatro a Manhattan y al final fueron invitadas a conocer al actor.

“Recuerdo que estaba sudoroso y hablaba rápido. No entendía porque estaba tan tentón con dos personas a las que no conocía. Y él estaba diciendo cosas raras e incómodas. Me dijo que tenía bonitos labios. A Susan le dio asco”, recordó Beth.

También dijeron que el actor las invitó a quedarse y pasar un rato con él, pero que ellas inventaron una excusa y se fueron.

AQUí LAS PRUEBAS. La besa sin consentimiento, las toca por detrás, los senos y partes íntimas.