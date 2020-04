Toque de queda si no acatan exhorto

Cd. Victoria, Tam.



Los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila analizan imponer el toque de queda en el territorio del noreste, debido al crecimiento de pacientes con el virus, reveló el mandatario nuevoleonés Jaime Rodríguez Calderón. La decisión se tomará el viernes en la próxima reunión en Coahuila.

"Los tres gobernadores nos pusimos de acuerdo. Vamos a hacer que la gente se quede en su casa y si la gente no quiere hacerlo de manera voluntaria ejerceremos la facultad de autoridad y establecernos el toque de queda en los tres estados de manera simultánea", dijo el funcionario.

Los gobernadores de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, conformaron el bloque regional contra el Covid-19 o coronavirus a partir del 29 de marzo.

A la fecha, los mandatarios, los gabinetes de salud, seguridad, desarrollo económico y finanzas en conjunto con autoridades de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar) han participado en cuatro reuniones, con sedes en las tres entidades.

Desde la pasada reunión, realizada en Nuevo León, los gobernantes pactaron establecer filtros carreteros con la ayuda de las policías estatales, la Guardia Nacional y elementos castrenses. Empero, ante el continuo flujo vehicular hacia el sur del país, pasando por Tamaulipas, y hacia el norte, cruzando por Coahuila, se pretende cerrar fronteras estatales.

"El que no tenga que ir a Ciudad Victoria que no vaya. El que no tenga que venir a Monterrey que no venga. No se trata de vacaciones, si las empresas y negocios están haciendo un gran esfuerzo para pagarle a sus trabajadores, el trabajador tiene que ser consciente y quedarse en su casa. Si no lo hace de manera voluntaria usaremos la fuerza pública los tres gobiernos", reiteró Rodríguez Calderón.

Una de las primeras decisiones que tomó el bloque Noreste fue restringir los desplazamientos por tierra a sólo viajes esenciales. "Llegamos a ese acuerdo de que ya no íbamos a permitir visitantes, que no vengan visitas de Nuevo León a Tamaulipas y de Tamaulipas a Nuevo León o a Coahuila o viceversa", indicó García Cabeza de Vaca.

El lunes en una reunión por videoconferencia, los mandatarios más su homólogo de Chihuahua, Javier Corral, pidieron replicar la medida de limitar viajes a las autoridades federales de Estados Unidos y del estado de Texas. El grupo enfatizó en no afectar el comercio exterior entre los dos países.

"Que quede bien claro, porque luego si se malinterpreta, cerrar para todos aquellos que no es indispensable su visita o su traslado a territorio, pero sobre todo también coordinarnos con aquellas personas que puedan estar contagiadas, que tengan familiares, que hayan estado en contacto mutuamente y que pueda ser un problema para ambos lados de la frontera", agregó Francisco García Cabeza de Vaca.