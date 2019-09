Topa con pared al faltarle la visa

Antes había una ley y ahora es otra, yo voy con mi entrevista y mis documentos para pasar; pienso que se resolverá". Martín Esteban Echegaray Davies, Trotamundos

Reynosa, Tam.- Autoridades americanas frenaron la travesía del argentino Martín Esteban Echegaray Davies, que realiza una caminata por las tres Américas, con la meta de llegar a Alaska y ahora tendrá que cambiar su ruta.

Ayer por la mañana el originario de Bahía Lapataia Ushuaia Tierra del Fuego, Argentina, inició su camino al puente internacional de Reynosa, pero no pudo cruzar, ya que le falta la visa, aunque no especifica qué documentos le requieren.

Explica que hoy sábado sale rumbo a Matamoros, para hacer la solicitud en el Consulado, por lo que ya no regresará a Reynosa.

"Como cruzar podía cruzar, nada más que me faltaron unos papeles con nuevas leyes ahora, yo hace dos años que salí y estaba todo bien, pero ahora tengo que ir a Matamoros, hacer un papeleo, algo que requiere Norteamérica", dijo.

El argentino explica que en Matamoros ya lo invitaron a hospedarse, por lo que va tranquilo y lleva sus documentos.

"Me iré a Matamoros para pasar por allá, si me demora porque yo lo que no quería, era tener esta clase de demora, pero bueno, pero me sirve para descansar también, porque no he descansado, he venido tratando de llegar y ahora pasaré a Río Bravo, Matamoros, llegar 15 días antes o después", recalcó.

Explicó que pasó 14 fronteras con los documentos que traía y sabía de las políticas migratorias de los Estados Unidos, pero siempre pensó que eran para los inmigrantes y no para todos.

"No creía tener algún problema pero bueno, ahí cuando llegue allá, no creo que vaya a tener algún problema; se hará una entrevista, lo que se tenga qué hacer, realmente no sé nada, eso de ingresar de los países, yo presento mis documentos y paso, antes había una ley y ahora es otra, yo voy con mi entrevista y mis documentos para pasar; pienso que se resolverá", expresó.

El argentino salió de su comunidad el 31 de octubre del 2017 y ha recorrido varios países, con la meta es llegar Alaska, aunque pensaba que pasaría sin ningún problema, se topó con los requerimientos de las autoridades americanas.