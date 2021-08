Tony Bennett, el último gran crooner

Anthony Dominick Benedetto (nombre real del cantautor) nació el 3 de agosto de 1926. Especializado en los géneros big band, showtunes, balada pop y jazz, también se ha desarrollado como un reconocido pintor, habiendo creado obras que se encuentran en exhibición permanente en varios museos.

Nacido y criado por una familia italoamericana inmersa en la extrema pobreza, en Astoria y Pyrites, en Nueva York, Bennett comenzó a cantar a una edad temprana. Creció escuchando a Al Jolson, Eddie Cantor, Judy Garland y Bing Crosby, así como a artistas de jazz como Louis Armstrong y Jack Teagarden.

Comenzó a cantar por dinero a los 13 años, dobleteando como mesero y cantante en varios restaurantes italianos alrededor de su Queens natal. Asistió a la Escuela de Arte Industrial de Nueva York, donde estudió pintura y música, aunque abandonó el colegio para trabajar y poder mantener a su familia.

Durante su juventud luchó los últimos años de la Segunda Guerra Mundial como soldado de infantería del Ejército de los Estados Unidos. Anthony permaneció en Alemania como parte de las fuerzas de ocupación, hasta que, por cenar con un amigo negro, fue degradado y reasignado. En este tiempo empezó a cantar con la Banda de Servicios Especiales del Ejército bajo el nombre artístico de Joe Bari.

En 1949, la cantante Pearl Bailey reconoció el talento del joven y le pidió que abriera para ella en sus shows de Greenwich Village. Tras verlo actuar, Bob Hope lo invitó a irse de gira con él y fue quien simplificó su nombre a Tony Bennett. En 1950, Tony grabó un demo de "Boulevard of Broken Dreams" y firmó con el sello principal Columbia Records por Mitch Miller.

Tuvo su primer gran éxito con "Because of You", en 1951, la cual fue seguida por otras canciones igual de alabadas, como "Rags to Riches". En esta época refinó su enfoque para enfocarse en el canto de jazz.

A finales de los años 50 alcanzó su momento de mayor fama, con álbumes como The Beat of My Heart y Basie Swings, Bennett Sings, hasta que en 1962 grabó su canción insignia, "I Left My Heart in San Francisco", con la cual gozó de un par de años más de estrellato. hasta que el género rock lo superó.

"Estos son clásicos y, finalmente, no se tratan como entretenimiento ligero. Esta es la música clásica moderna".

Tony Bennett, cantante y músico

"En las décadas de 1920 y 1930, hubo un renacimiento en la música muy importante. Cole Porter, Johnny Mercer y otros acababan de crear las mejores canciones que jamás se hayan escrito".

Tony Bennett, cantante y músico

Bennett reapareció en el panorama musical a finales de los 80 y los 90, sacando discos de oro y seduciendo a la generación de MTV, siempre manteniendo intacto su estilo musical.

Desde entonces se ha mantenido vigente y es considerado uno de los artistas más importantes de la música en Estados Unidos, elogiado por la crítica y el público por igual. Sus álbumes de duetos, así como sus colaboraciones con artistas como Michael Bublé y en especial Lady Gaga, han ayudado a que se mantenga en el gusto del gran público.

"No me mantengo contemporáneo para las grandes discográficas, no sigo las últimas modas. Nunca canto una canción mal escrita, y quizás por eso he logrado mantenerme presente".

Tony Bennett, cantante y músico

Con Gaga grabó el disco Cheek to Cheek, en 2014, por el que ganaron el premio Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Tras una gira exitosa en conjunto, a mediados de julio anunciaron una ronda más de espectáculos, "One Last Time: an Evening With Tony Bennett and Lady Gaga", que se realizarán este 3 y 5 de agosto en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Bennett ha ganado 20 premios Grammy (incluido un Lifetime Achievement Award, en 2001) y dos Emmy Awards. Además fue nombrado un Jazz Master por el Fondo Nacional de las Artes (NEA) y recibió la medalla Kennedy Center Honoree de EU. Ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y es el fundador de la Escuela de Artes Frank Sinatra en Astoria, Queens, Nueva York.

Bennett ha estado casado en tres ocasiones: el 12 de febrero de 1952 se unió en matrimonio con la estudiante de arte y fanática del jazz Patricia Beech, con quien tuvo dos hijos, D'Andrea (1954) y Daegal (1955). Se separaron en 1965, y cuatro años después ella lo demandó por adulterio, solicitándole el divorcio.

En ese lapso, en 1965, el cantante conoció a la actriz Sandra Grant, con quien se casó el 29 de diciembre de 1971 en Nueva York. Tuvieron dos hijas, Joanna (1970) y Antonia (1974). Estuvieron casados hasta 1983. A finales de los 80, Bennett entabló una relación con Susan Crow, una ex maestra de escuela, 40 años menor que Tony. Ambos se casaron hasta el 21 de junio de 2007.

Bennett ha lanzado más de 70 álbumes durante su carrera, casi todos para Columbia Records. Los más vendidos han sido I Left My Heart en San Francisco, MTV Unplugged: Tony Bennett y Duets: An American Classic, los cuales lograron certificación platino por vender poco más de un millón de copias.

En febrero de 2021 se reveló que Bennett había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer desde 2016. Debido a la lenta progresión de su enfermedad y a que, pese a su edad, aún no existe un peligro alarmante, el cantante ha continuado grabando, girando y presentándose en vivo sin ningún problema.

MÁS VIGENTE QUE NUNCA

Con 85 años de carrera a sus espaldas (los cuales festeja este mismo año), es difícil elegir los mejores temas en el cancionero de Bennett, por lo que mejor te presentamos las colaboraciones que han hecho que se mantenga no sólo vigente, sino conquistando a nuevas generaciones gracias al apoyo de otros artistas.

"The Lady Is A Tramp" ft. Lady Gaga

Fue tanto el éxito de este sencillo, que poco después Gaga y Bennett hicieron un álbum completo titulado Cheek To Cheek, el cual se convirtió en platino, ganó un Grammy y fue un éxito total de ventas.

"The Lady Is A Tramp" ft. Frank Sinatra

"Yo era su favorito y él era mi favorito, era un artista fenomenal, un cantante hermoso y una gran persona. Me enseñó que el público son tus amigos, vienen a verte. Sinatra cambió toda mi psicología al respecto".- Tony Bennett

"What a Wonderful World" ft. k.d. lang

"Cuando escuché por primera vez a k.d. cantar, inmediatamente pensé: 'Ella lo tiene', al igual que Judy Garland o Ella Fitzgerald o Billie Holiday. Es esa rara cualidad en la que cantar es tan natural, una parte tan del corazón y el alma de una persona, que parece un trabajo sin esfuerzo".- Tony Bennett

"Body and Soul" ft. Amy Winehouse

"Amy era una verdadera artista de jazz. Ella era alguien que improvisaba con mucha facilidad y fue implacable en explorar cómo comunicar una canción de manera más efectiva. Cuando grabamos 'Body and Soul' en Abbey Road Studios, la sensación fue tan positiva, que fue tan trágico después perderla tan joven".- Tony Bennett

"I Left My Heart in San Francisco" ft. Judy Garland

"Puedes usar la palabra 'original' para describir a tantos artistas, pero no se acerca a captar realmente lo que hizo de Judy Garland una intérprete tan singular. Creo que una de mis historias favoritas sobre Judy fue que ella siempre me decía que, a pesar de que se ganaba la vida desde que era una niña pequeña, decía: 'Nunca tuve dinero en mis manos. Siempre fue un cheque entregado a mi contador'."- Tony Bennett

"Speak Low" ft. Norah Jones

Con Jones ha colaborado en varias ocasiones a lo largo de los años. Tony la considera una de las mejores exponentes del jazz y el pop clásico moderno, además de apreciarla como una "verdadera amiga".

"The Way You Look Tonight" ft. Faith Hill

Esta canción pertenece a la película Swing Time, y fue interpretada por Fred Astaire y compuesta por Jerome Kern con letra escrita por Dorothy Fields. Ganó el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original en 1936. Desde entonces se han lanzado más de 30 versiones distintas en voces de varios artistas.

"The Very Thought of You" ft. Paul McCartney

Esta canción "estándar pop" fue grabada y publicada en 1934, autoría de Ray Noble. No es tan conocida por el gran público, y antes del ex Beatle, su versión más famosa la había entregado Natalie Cole.

"Rags to Riches" ft. Elton John

Los dos astros volvieron a colaborar en "Tony Bennett Celebrates 90", un disco que le valió a Bennett su nominación número 35 al Grammy. Curiosamente, antes de cantar con John, Bennett ya había hecho famosa la canción gracias a un dueto con Percy Faith y su orquesta, en 1953.

"The Boulevard of Broken Dreams" ft. Sting

Este tema, de 1933, cuenta con letra de Al Dubin y música de Harry Warren. Deane Janis y la Hal Kemp's Orchestra la grabaron por primera vez el 31 de octubre de 1933 en Chicago. Desde entonces, Bing Crosby, Amy Winehouse y Diana Krall, entre muchos otros, han grabado sus propias versiones.

"Don't Get Around Much Anymore" ft. Michael Bublé

Este tema estándar del jazz fue escrito por el compositor Duke Ellington. Se tituló originalmente "Never No Lament", y fue grabada por primera vez por Duke y su orquesta el 4 de mayo de 1940. Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Willie Nelson, Rod Stewart y la banda Chicago han hecho sus propios covers.

"Cheek to Cheek" ft. Lady Gaga

"Me encanta el hecho de que me involucré con Lady Gaga, ya que realmente nos entendemos. Los dos somos italoamericanos y nuestras familias se llevan bien, así que nos divertimos mucho juntos en el estudio de grabación o en el escenario. Creo que es una artista de una singularidad excepcional, como Picasso, y sé que tendrá una carrera muy larga".- Tony Bennett

LA CURIOSIDAD

"Return to Me (Regresa a Mí)" ft. Vicente Fernández

En 2012, Bennett grabó Viva Duets, un álbum de estudio cantado en inglés, español y portugués, al lado de artistas latinoamericanos, como Marc Anthony, Christina Aguilera, Gloria Stefan, Vicentico, Romeo Santos, Ricardo Arjona, Thalía, Franco De Vita y Chayanne.