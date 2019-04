Toni Nadal: "Rafa es el máximo favorito para ganar los títulos que vienen"

Madrid, España.

Toni Nadal, ex entrenador y tío del tenista número dos del mundo Rafa Nadal, afirmóo este jueves que su sobrino "es el máximo favorito para ganar los títulos que vienen", en alusión a los próximos torneos del circuito en tierra batida.



"He visto a Rafael pegándole muy bien a la pelota, está con confianza para hacer una buena temporada en tierra", señaló Toni Nadal en una rueda de prensa celebrada tras la presentación del torneo Mallorca Open WTA, que se disputará entre el 17 y el 23 de junio en las pistas de hierba natural de Santa Ponsa.



"Evidentemente Rafael no lo tendrá fácil, porque enfrente tendrá a jugadores muy buenos como (Alexander) Zverev, (Novak) Djokovic, (Roger) Federer, pero yo le veo como el máximo favorito después de ver como está entrenando", añadió.