Toni Kroos confía en que el Real Madrid superará al PSG

"Es un momento clave de la temporada, pero ya llegaron en años pasados enfrentamientos difíciles contra Bayern, Atlético o Juventus, y todos ellos son grandes equipos. El PSG también los es y somos positivos para estos partidos", dijo.



Kroos destacó el valor como equipo del conjunto francés por encima del individualidades de su ataque de ensueño.



"No son sólo tres grandes jugadores en el PSG, son once. Tienen muy buenos futbolistas en todas las líneas, es un gran equipo y será difícil. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro juego y eso será lo más importante. Somos optimistas porque también tenemos muy buenos jugadores".



Feliz en España y confesando ser un amante del jamón, Kroos valoró positivamente su experiencia en el Real Madrid.



"Está siendo fantástico desde el primer día y estoy muy bien. Este el club más importante del mundo, hemos logrado muchas cosas en los últimos años y espero que lo sigamos haciendo en el futuro", añadió.



"Me quedo con todos los títulos, fue especial mi primera Liga de este último año porque tenía el objetivo de ganarla en España. Y por supuesto las dos últimas Copas de Europa. Es el título más difícil de ganar porque hay grandes equipos y es increíble ganar dos seguidas como hicimos. La clave es mantener la motivación y el hambre de ganar", sentenció.