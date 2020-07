¡Tomó el volante!

La misma entereza con la que Anabel Ortiz ha defendiendo durante ocho años su cinturón mundial en el boxeo, es el que mostró para sacar adelante a sus hijas, aunque fuera como conductora de un taxi.

Con 21 triunfos consecutivos, la "Avispa" Ortiz es de las campeonas más sólidas del boxeo mundial, pero eso no le da para sacar los gastos de la casa.

La actual monarca de peso Mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), reveló que encontró en un auto de alquiler el ingreso extra para salir adelante, antes de conseguir un empleo en la administración de Naucalpan.

"La verdad no sale (el gasto) del boxeo... necesitas tener otro trabajo, otra entrada de dinero, porque es difícil y ahora con esto (pandemia y menores sueldos), mucho más difícil, porque están los entrenamientos, el sparring y la preparación cuesta, imagínate con una bolsa menor, será llevarse menos y el trabajo es el mismo, será duro, pero esperemos aguantar y nos recuperemos de volada, y las bolsas también", contó la peleadora de 34 años y quien fue madre a los 17 años de edad.

Aunque es una campeona, Anabel tiene que esperar varios meses para subir al ring, por lo que tuvo que buscar otra entrada.

"Yo tengo que trabajar, pues hay gastos, las niñas, he sido mamá soltera desde que mis niñas están pequeñitas, y he sido mamá y papá para ellas, y necesito los gastos de ellas y no me puede quedar sentada a esperar pelear porque prácticamente me muero y se mueren de hambre", añadió.

Ortiz dijo que nada le da pena, pues ha trabajado desde muy chica, y por eso optó hace unos meses por hacerse chofer en la aplicación de Uber.

-¿En qué te metiste a trabajar para sacar adelante a tu familia?

Trabajaba de Uber porque no me salía, antes de agarrar el trabajo del gobierno (actualmente está en el Instituto del Deporte de Naucalpan), y no me da vergüenza decirlo, porque desde muy pequeña trabajar y era para el sustento de mis hijas, siempre peleaba trabajaba y peleaba.

Manejaba el Uber siendo campeona, se les hacía raro a la gente, y un amigo me dijo y me aventé. Sé manejar y no lo hago mal y conozco bien la ciudad, y entonces dije: ´que Dios me acompañe´.

Ortiz estuvo en una función en Chihuahua en marzo pasado, de las últimas previo a la pandemia, y se habla que pudiera ser parte de la cartelera de Saúl "Canelo" Álvarez en septiembre.

"Sí me veo en Las Vegas, y los sueños siempre se han hecho realidad. La vida me ha pegado duro, pero me ha enseñado mucho. Me dijeron en septiembre y ojalá sea ahí. Regresar con ´Canelo´ cuando en mis inicios peleábamos juntos en Nayarit, yo de estelar y él de co-estelar, y cuando me lo encuentro no ha cambiado ni él ni su familia".

MÁS DE 8 AÑOS SIN PERDER...

Estoy capacitada para recibir una derrota, pero con una buena oponente y que sea una buena derrota, no me dejaré derrotar fácil, me he preparo siempre como retador, no como campeona. Quiero terminar siendo campeona.

PELEAR EN ESTADOS UNIDOS

Ya había pedido las esperanzas de pelear por unas buenas bolsas, siempre le batallé y el que me den la oportunidad a mi edad, ya cuando pensaba en retirarme y en estos momentos, la verdad me cayó perfecto, aprovechar el tiempo que me queda en el boxeo"