Tomás es el mejor de Tigres: Reinoso

No hay discusión.

Aunque Carlos Reinoso consideró que es imposible compararlos ya que juegan posiciones diferentes y son otros tiempos, para él Tomás Boy fue, es y seguirá siendo el mejor jugador que ha tenido Tigres en su historia.

El ex volante chileno y ex técnico felino dijo que Gignac ha dejado un gran legado, pero no le llega a lo hecho por "El Jefe".

"Son dos cosas diferentes. A mí me da mucha risa cuando hacen esas comparaciones absurdas de futbol, comparar a un armador con un goleador es una aberración, es (como) comparar a un portero con un delantero", expresó el "Maestro" vía telefónica a Cancha.

"Para mí Tomás Boy ha sido el mejor jugador de la historia, el que yo vi en Tigres, un armador con gol, y Gignac es un goleador de raza, es un tipo que juega en otra posición".

Pero entonces, ¿para usted sigue siendo Tomás Boy el mejor jugador en la historia de Tigres?

"Sí, bueno, pero por mucho, y con todo el respeto que me merece Gignac. Y la afición grande debe tenerlo (igual), digo los grandes porque los jóvenes deben tener al francés como el mejor jugador de la historia de Tigres, pero si me pregunta a mí, Tomás Boy, sin ninguna duda".