Tomás Boy recuerda anécdotas con Batocletti

Guadalajara, México.

Tomás Boy recordó lo que Osvaldo Batocletti, quien falleció el viernes a causa de cáncer, le dejó en su amistad de más de 40 años.



"Fue una noticia muy triste (su muerte) porque se va un amigo, se nos adelanta, más allá del gran compañero y del gran capitán que fue para los Tigres. Me pegó bastante la noticia", comentó el "Jefe".



"Bato y yo teníamos una amistad quizá no entrañable, porque no nos veíamos todos los días, pero sí una mucho muy fuerte y muy buena. Él estuvo a mí lado en mi mejor momento como futbolista".



Boy y Batocletti fueron compañeros en los Tigres en los primeros campeonatos del club, en 1978 y 1982.



"Pude llamarle para saber cómo estaba. De esto ya hace algunos meses y me contó que estaba pasando el proceso de terapias y todo este tipo de tratamientos tan fuertes, que son un veneno para el cuerpo porque te van minando. Él era un luchador, un guerrero, un profesional".



Afectado y con voz apagada, el técnico de las Chivas recordó una anécdota.



"Era muy valiente y hubo un entrenador que fue a dirigirnos después de haber sido campeones y tenía algo de temor contra un equipo de la capital con el que íbamos a jugar, pero Batocletti era tan fuerte mentalmente que le dijo: 'Si usted le tiene temor a este partido, ¿por qué no renuncia? a nosotros no nos causa ningún temor ese adversario'", relató Boy.



Ese rival era el América y el DT aludido era el uruguayo José Etchegoyen.

"Batocletti, un tipo ejemplar. Su liderazgo tenía que ver con su ejemplo, no tanto con sus expresiones. Él era un ejemplo en las acciones: el primero en los entrenamientos, como capitán representaba no sólo al equipo en lo deportivo, porque procuraba la justicia en cualquier terreno".



Boy y Batocletti fueron compañeros en los Tigres y rivales como técnicos.



"Tuvimos bastantes choques, no de ego, sino conceptuales".



LA ANÉCDOTA



Emocionado al recordar las vivencias a lado de Osvaldo Batocletti, su amigo desde 1977 y con quien llegó a tener diferencias, Tomás Boy recordó aquel momento de solidaridad en el que ambos se despojaron de la cabellera.



"Ya le molestaban mucho los dolores de cabeza, porque usaba un tupé, se lo amarraba con una agujeta, y arriba de la agujeta se ponía la vincha (banda) esa tan bonita que tenía, pero él era muy bueno en el juego aéreo y los dolores ya le molestaban", relató el ex mediocampista de Tigres.



"Yo le dije: 'mira Pelón', porque yo ya siempre le decía Pelón aún cuando usaba el tupé. Le dije, 'qué te parece si te rapas y ya te acostumbras a jugar pelón, o pelado como dices tu. Yo me rapo también que al cabo a mi me va a crecer el pelo'. Entonces él buscó a más compañeros para que se unieran y a la hora de los guamazos nada más fui yo, pero lo hice con mucho gusto y admiración para mi compañero".



Batocletti se retiró en 1984 con los Tigres, pero Boy todavía jugó cuatro años más al ser mundialista por México en 1986.

Ambos volvieron a encontrarse ya en el retiro, cuando Tomás debutó como entrenador en Tampico Madero.



"Al inicio no nos llevábamos, él era argentino, yo mexicano. Tuvimos bastantes choques, pero no de ego, sino conceptuales, pero la admiración sincera entre ambos fomentó la amistad, y nos unió ese deseo de hacer cosas grandes con aquel equipo.



Los dos fueron vitales en los títulos sobre Pumas en 1978 y ante el Atlante en 1982.



"Pudimos ganar un tercer título, pero en 1980 le rompieron la rótula a Bato en el juego contra Cruz Azul, y ya no pudo jugar la Final, pero con él estoy seguro que hubiéramos ganado ese campeonato", afirmó Boy.





Boy y Bato fueron amigos por más de 40 años.